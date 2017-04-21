СБ Украины проведет учения на границе с Крымом

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу проведет антитеррористические учения в Херсонской области на границе с Крымом, сообщается на сайте украинского телеканала "Эспресо ТВ" со ссылкой на руководителя пресс-службы херсонского управления ведомства Викторию Шакулу.

"Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим", – цитирует "Эспресо ТВ" слова Шакулу.

Учения будет проводить координационная группа антитеррористического центра при управлении СБУ в Херсонской области. В ведомстве просят местных жителей сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных.

При этом Шакула отметила, что на работу пропускного пункта "Чонгар" на границе с Крымом проведение антитеррористических учений не повлияет.