Посольство РФ проверяет гражданство задержанного после взрывов в Дортмунде

БЕРЛИН, 21 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Информация о наличии у задержанного в Германии по делу об атаке на автобус дортмундского футбольного клуба "Боруссия" мужчины российского гражданства проверяется, заявил в пятницу журналистам официальный представитель посольства РФ в ФРГ Денис Микерин.

"В настоящий момент мы проверяем информацию относительно наличия у задержанного российского гражданства. В случае ее подтверждения будем готовы оказать ему всю необходимую консульскую помощь. Пока никаких официальных сведений из полиции или прокуратуры Баден-Вюртемберга в генконсульство во Франкфурте-на-Майне не поступало, однако коллеги уже обратились в указанные органы за разъяснениями по факту случившегося", — заявил он.

Ранее генеральная прокуратура Германии на своем официальном сайте подтвердила арест 28-летнего выходца из России по делу об атаке на автобус дортмундского футбольного клуба "Боруссия".

"Боруссия" 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу. В пятницу немецкие СМИ сообщили, что полиция Баден-Вюртемберга задержала предполагаемого организатора атаки, которым оказался выходец из России некий Сергей В.

Позже на официальном сайте генпрокуратуры Германии появилось сообщение, что задержанному 28 лет и у него двойное гражданство (Германии и России). По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч.

По данным следствия, три взрывных устройства были установлены вдоль забора длинною 12 метров, а взрывная волна направлена именно на автобус немецкой команды. Первое и третье устройства располагались около земли, в то время как вторая бомба находилась в метре от земли. Все устройства были начинены металлическими предметами, которые были обнаружены в радиусе 250 метров от взрыва. Тип взрывчатого вещества на данный момент не определен.