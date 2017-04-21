Посольство РФ проверяет гражданство задержанного после взрывов в Дортмунде

БЕРЛИН, 21 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Информация о наличии у задержанного в Германии по делу об атаке на автобус дортмундского футбольного клуба "Боруссия" мужчины российского гражданства проверяется, заявил в пятницу журналистам официальный представитель посольства РФ в ФРГ Денис Микерин.
Ранее генеральная прокуратура Германии на своем официальном сайте подтвердила арест 28-летнего выходца из России по делу об атаке на автобус дортмундского футбольного клуба "Боруссия".
Позже на официальном сайте генпрокуратуры Германии появилось сообщение, что задержанному 28 лет и у него двойное гражданство (Германии и России). По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч.
По данным следствия, три взрывных устройства были установлены вдоль забора длинною 12 метров, а взрывная волна направлена именно на автобус немецкой команды. Первое и третье устройства располагались около земли, в то время как вторая бомба находилась в метре от земли. Все устройства были начинены металлическими предметами, которые были обнаружены в радиусе 250 метров от взрыва. Тип взрывчатого вещества на данный момент не определен.