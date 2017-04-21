Генсек ОБСЕ соболезнует семьям пострадавших в теракте на Елисейских полях

ВЕНА, 21 апр — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер выразил соболезнования семьям полицейских, пострадавших от теракта в Париже.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

"Мои искренние соболезнования семьям жертв парижского теракта", — говорится в сообщении в микроблоге Заньера в Twitter.

Он также добавил, что "борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом остается ключевым приоритетом для нас".