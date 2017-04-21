Генсек ОБСЕ соболезнует семьям пострадавших в теракте на Елисейских полях
11:1821.04.2017
(обновлено: 11:19 21.04.2017)
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ВЕНА, 21 апр — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер выразил соболезнования семьям полицейских, пострадавших от теракта в Париже.
На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.
"Мои искренние соболезнования семьям жертв парижского теракта", — говорится в сообщении в микроблоге Заньера в Twitter.
Он также добавил, что "борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом остается ключевым приоритетом для нас".
Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже