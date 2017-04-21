Штаб Ле Пен обеспокоен тем, что США продолжают вести политику вмешательства

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Предвыборный штаб лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен опечален тем, что США продолжают вести политику вмешательства после прихода к власти Дональда Трампа и надеется, что это не будет провоцировать рост напряженности в мире, сообщил РИА Новости директор предвыборного штаба главы "Нацфронта" Давид Рашлин.

"Надежда на окончание американского вмешательства после победы Трампа, кажется, ослабла. Это очень печально и губительно для мира и стабильности во всем мире, и мы надеемся, что то, что кажется аспектами внутренней политики США, не станет фактором роста напряженности в мире", — заявил Рашли.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.

Кандидат на пост президента Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен осудила ракетный удар США по аэродрому в Сирии.