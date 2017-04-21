Штаб Ле Пен обеспокоен тем, что США продолжают вести политику вмешательства

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Предвыборный штаб лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен опечален тем, что США продолжают вести политику вмешательства после прихода к власти Дональда Трампа и надеется, что это не будет провоцировать рост напряженности в мире, сообщил РИА Новости директор предвыборного штаба главы "Нацфронта" Давид Рашлин.
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.
Кандидат на пост президента Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен осудила ракетный удар США по аэродрому в Сирии.