Лукашенко призвал "заставить работать каждого", сославшись на опыт СССР

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что стране нужна новая концепция — заставить каждого работать, для этого есть "опыт советских времен".

Ранее Лукашенко заявил, что считает ненормальной ситуацию, когда миллионы людей работают, а 300-350 тысяч "шатаются непонятно где, не несут никакой нагрузки". В апреле 2015 года Лукашенко подписал декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов).

"Нужна новая концепция — заставить каждого работать. Это те люди, которых надо заставлять работать, и мы имеем этот опыт — опыт советских времен", — заявил Лукашенко во время выступления перед парламентом и народом страны.

Ранее, после принятия декрета, в Белоруссии прошли акции недовольных документов, названные "маршами нетунеядцев". Правозащитники заявили, что в Минске, Гродно и Могилеве были задержаны более 50 человек.