Во Франции допрашивают трех человек из окружения стрелка с Елисейских полей

Сотрудники полиции неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

Сотрудники полиции неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Французские власти задержали и проводят допрос трех человек из окружения ликвидированного полицией стрелка, напавшего в четверг на полицейских на Елисейских полях в Париже, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

По данным агентства, они были задержаны у себя дома в ходе проведенных в ночь на пятницу обысков в городе Шель. Отмечается, что они могут быть родственниками стрелка.

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, по данным местных СМИ, это был 39-летний Карим Шерфи (Karim Cheurfi). Второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу.

*террористическая группировка, запрещенная в России