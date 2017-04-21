Действия администрации Трампа вызывают тревогу, заявил Лукашенко

МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Действия новой администрации президента США Дональда Трампа вызывают тревогу, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту.

"Все более отчетливо выступают контуры внешней политики новой администрации Соединенных Штатов. Последние действия в Сирии, рост напряженности на Корейском полуострове вселяют скорее тревогу, преодолеет ли Вашингтон соблазн вновь пытаться диктовать свою волю остальному миру", — сказал Лукашенко.

"Искренне надеюсь, что разум в действиях всех геополитических игроков на сей раз возобладает", — отметил он.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.