Действия администрации Трампа вызывают тревогу, заявил Лукашенко

МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Действия новой администрации президента США Дональда Трампа вызывают тревогу, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту.
"Искренне надеюсь, что разум в действиях всех геополитических игроков на сей раз возобладает", — отметил он.
Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.