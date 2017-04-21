Глава Европарламента заявил о солидарности с Францией после теракта

Сотрудник полиции стоит в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

Сотрудник полиции стоит в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

БРЮССЕЛЬ, 21 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил в пятницу о солидарности с Францией в связи со стрельбой в Париже и выразил сочувствие семьям пострадавших.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

"Солидарность с Францией, силами правопорядка, и мои соболезнования семьям пострадавших", — написал Таяни в Twitter.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу.

*террористическая группировка, запрещенная в России