Глава Европарламента заявил о солидарности с Францией после теракта

БРЮССЕЛЬ, 21 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил в пятницу о солидарности с Францией в связи со стрельбой в Париже и выразил сочувствие семьям пострадавших.
"Солидарность с Францией, силами правопорядка, и мои соболезнования семьям пострадавших", — написал Таяни в Twitter.
Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу.
*террористическая группировка, запрещенная в России