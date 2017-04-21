Франции следует пересмотреть свою роль в НАТО, считает Ле Пен

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Франция должна заново оценить свою роль в НАТО и рассмотреть возможность сотрудничества в области обороны со странами, разделяющими интересы Парижа в укреплении безопасности в Европе, заявил РИА Новости директор предвыборного штаба главы "Нацфронта" Давид Рашлин.

"Мы хотим, чтобы Франция вернула себе полный суверенитет в военной сфере и получила возможность защищать свои собственные интересы, а не интересы Соединенных Штатов в рамках НАТО", — заявил Рашлин, отметив, что вооруженные силы Франции должны применяться только в том случае, если это отвечает нуждам страны.

Директор штаба Марин Ле Пен отметил, что "это не исключает двустороннего сотрудничества с другими странами, в первую очередь европейскими, когда на кону стоит мир в Европе и если наши интересы совпадают".

По словам Рашлина, Ле Пен сомневается в целесообразности активного участия Парижа в оборонной деятельности НАТО.

"Исторически НАТО была создана для защиты от СССР. Советского Союза больше нет, и это привело к трансформации НАТО. Мы ставим под сомнение необходимость активного участия Франции в работе этой организации, которая сегодня служит американским интересам в Европе", — заявил представитель "Национального фронта".

Согласно предвыборной программе Ле Пен, кандидат в президенты Франции намерена вывести страну из военного командования НАТО, восстановить национальные границы и покинуть Шенгенское пространство.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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