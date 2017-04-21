На Украине хотят пересмотреть "черный список" российских артистов

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Украинский министр культуры Евгений Нищук заявил о пересмотре списка российских деятелей культуры, запрещенных на Украине, сообщается на сайте ТСН украинского телеканала "1+1".
Как рассказал Нищук, создана особая межведомственная комиссия с участием представителей Службы безопасности Украины, сотрудников Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний.
"Идет пересмотр тех списков, которые еще были с тех времен, когда они (российские артисты) "скопом" пошли (с 2015 года)", — заявил украинский министр.
По его словам, с тех пор появились новые российские артисты, которые не только негативно высказываются в отношении Украины, но и "являют собой определенную угрозу безопасности Украины, как высказываниями, так и действиями".