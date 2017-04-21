Премьер Франции об атаке в Париже: ничто не должно помешать выборам

Сотрудники полиции неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

Сотрудники полиции неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Ничто не должно помешать проведению президентских выборов во Франции, заявил премьер-министр Франции Бернар Казнев после нападения на Елисейских полях в Париже.

"Правительство полностью мобилизовано, ничто не должно помешать проведению выборов", — заявил Казнев по завершении внеочередного заседания французского Совбеза.

Он призвал граждан не поддаваться страху и проявить единство.

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