Премьер Бельгии назвал стрельбу в Париже трусливым и подлым актом агрессии

БРЮССЕЛЬ, 21 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель решительно осудил стрельбу в Париже, назвав ее "трусливым и подлым актом агрессии".
"Я осуждаю этот трусливый и подлый акт агрессии на Елисейских полях в Париже и выражаю поддержку Франции", — написал Мишель в Twitter.
Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу.
*террористическая группировка, запрещенная в России