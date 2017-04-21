Премьер Бельгии назвал стрельбу в Париже трусливым и подлым актом агрессии

Сотрудники пожарной службы неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

Сотрудники пожарной службы неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

БРЮССЕЛЬ, 21 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель решительно осудил стрельбу в Париже, назвав ее "трусливым и подлым актом агрессии".

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

"Я осуждаю этот трусливый и подлый акт агрессии на Елисейских полях в Париже и выражаю поддержку Франции", — написал Мишель в Twitter.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу.

*террористическая группировка, запрещенная в России