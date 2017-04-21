Ле Пен рассказала, когда провела бы референдум по выходу Франции из ЕС

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена провести референдум о выходе Франции из Евросоюза в первом полугодии 2018 года после переговоров с другими странами-членами ЕС, сказал РИА Новости директор предвыборного штаба главы "Нацфронта" Давид Рашлин.

"Марин Ле Пен сказала, что хочет, чтобы выход из Европейского союза был организован с нашими европейскими партнерами и чтобы он был санкционирован референдумом, (который пройдет), несомненно, в первой половине 2018 года", — сказал Рашлин.

По его словам, Ле Пен также намерена "радикально изменить экономическую политику, положить конец увеличению финансиализации и глобализации экономики". "Нас предупредили о катастрофе с помощью голосования о Brexit, факты, тем не менее, не согласны с теми продавцами страха, которые в реальности не хотят, чтобы мы трогали эту систему, которая дает им многочисленные преимущества", — сказал директор предвыборного штаба Ле Пен.

Опрос, проведенный в марте компанией Elabe по заказу газеты Echos, радиостанции Radio Classique и института Монтеня, свидетельствует о том, что большинство французов выступают против выхода Франции из еврозоны. Согласно результатам исследования, 72% опрошенных считают плохой идеей выход из еврозоны и возращение к франку. Однако относительно членства страны в Евросоюзе мнение французов разделилось приблизительно поровну: 37% респондентов видят в этом больше отрицательных сторон, чем положительных, а 31% — наоборот, еще 32% опрошенных считают, что членство Франции в составе Евросоюза несет в себе одинаковое количество плюсов и минусов.

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