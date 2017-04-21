Подозреваемый в теракте в Париже пришел в полицию Антверпена

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Подозреваемый властями Бельгии в причастности к теракту на Елисейских полях в Париже явился в отделение полиции города Антверпен, передает агентство Франс Пресс.





Ранее официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде сообщил, что французская полиция по ориентировке бельгийских властей разыскивает вероятного подозреваемого в связи с атакой на Елисейских полях в Париже.На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу.