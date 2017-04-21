Во Франции обсудили меры безопасности на выборах после атаки в Париже

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Руководство Франции в пятницу после произошедшей накануне атаки на Елисейских полях в Париже обсудило меры безопасности в преддверии предстоящих в воскресенье президентских выборов, сообщил премьер-министр Франции Бернар Казнев.

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"Совет безопасности под руководством президента Франсуа Олланда с участием министров внутренних дел, юстиции, обороны, иностранных дел в деталях обсудили меры безопасности в завершающем этапе избирательной кампании", — заявил Казнев по завершении внеочередного заседания французского Совбеза.

Он отметил, что в день голосования для обеспечения безопасности будут мобилизованы более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих.

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