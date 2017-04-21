В ДНР обвинили силовиков в 40 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждено два дома и здание магазина, заявили в пятницу в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 13 апреля. При этом стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 38 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По данным ведомства, в результате обстрела в Докучаевске повреждено остекление в магазине и жилом доме, в поселке Спартак сгорел дом.

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