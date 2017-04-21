В ДНР обвинили силовиков в 40 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждено два дома и здание магазина, заявили в пятницу в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 38 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.
По данным ведомства, в результате обстрела в Докучаевске повреждено остекление в магазине и жилом доме, в поселке Спартак сгорел дом.
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