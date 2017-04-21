В Японии обнародовали рекомендации на случай ракетного удара КНДР

ТОКИО, 21 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии обнародовало в пятницу рекомендации для населения страны на случай ракетного удара со стороны КНДР, передало агентство Киодо.
Меры самозащиты на случай ракетного удара со стороны КНДР были изложены секретариатом кабинета министров Японии и управлением противопожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям представителям ряда префектур, в также администрации Токио. Сигнал об угрозе ракетного удара предполагается передать через громкоговорители системы оповещения J alert, специальную радиосвязь, сайты муниципалитетов и по электронной почте.
Правительство Японии также рекомендовало местным властям провести учения населения по эвакуации на случай ракетной угрозы, в том числе водителей автотранспорта на дорогах.
В марте первые в Японии учения по эвакуации населения на случай ракетного удара со стороны КНДР были проведены в префектуре Акита, недалеко от берегов которой в море упали сразу три северокорейские ракеты, в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога. В них приняли участие примерно 120 человек, которых призвали укрыться в общественном клубе и местной школе.