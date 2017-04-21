Опрос показал самого популярного кандидата в президенты Южной Кореи

ТОКИО, 21 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Самый популярный кандидат в президенты Южной Кореи — Мун Ин Чжэ от Демократической партии — увеличил отрыв от главного соперника Ан Чхоль Су по результатам последнего опроса общественного мнения, его поддержал 41% опрошенных граждан страны, передает агентство Рёнхап со ссылкой на данные опроса института Gallup Korea.

По данным агентства, опрос показал, что Мун Чжэ Ину симпатизирует 41% опрошенных, это на 1% больше, чем неделю назад, а Ан Чхоль Су потерял 7%, сейчас за него выступают только 30% участников опроса.

Кандидат в президенты Хон Чжун Пхё от консервативной Партии свободной Кореи пользуется поддержкой 9% опрошенных, за ним следуют остальные претенденты на высший государственный пост в Южной Корее.

Трехнедельная предвыборная кампания перед досрочными выборами президента началась в Южной Корее 17 апреля, а сами выборы намечены на 9 мая. Досрочные выборы пройдут в связи с недавним импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, подозреваемой в причастности к крупнейшему коррупционному скандалу. Конституционный суд отправил в отставку Пак Кын Хе 10 марта.

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