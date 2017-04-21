Кисида недоволен планами открыть паромное сообщение между Россией и КНДР

ТОКИО, 21 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава МИД Японии Фумио Кисида выразил недовольство в связи с планами запустить в мае грузовое и пассажирское паромное сообщение между Владивостоком и северокорейским портом Насон, передает агентство Киодо.

По его словам, Япония хотела бы, чтобы Россия "действовала как ответственное государство СБ ООН".

Как сообщала ранее газета "Никкэй", в мае между Владивостоком и северокорейским Насоном начнет курсировать паромное судно "Мангёнбон". Представитель перевозчика — компании "ИнвестСтройТрест" Владимир Баранов рассказал РИА Новости, что судоходную линию для перевозки грузов и пассажиров планируется запустить в середине мая, компания собирается выполнять шесть рейсов в месяц. По словам Баранова, в первое время на пароме планируется перевозить китайских туристов из Хуньчуня (КНР) и российских туристов в КНДР. Предварительно, цена билета в один конец составит около 550 юаней – около 4,5 тысячи рублей.

Ранее пассажирские суда между КНДР и РФ не ходили. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получили статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса.

Паром "Мангёнбон" до 2006 года ходил из КНДР в японский порт Ниигата, однако затем правительство Японии запретило ему заходить в японские порты после того, как Северная Корея произвела пуски баллистических ракет средней и большой дальности.