Последние дебаты кандидатов в президенты Франции состоялись на фоне теракта

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Последний перед первым туром выборов телеэфир с участием одиннадцати кандидатов в президенты Франции на телеканале France 2 вечером в четверг был омрачен нападением на полицейских, которое в то же время произошло на Елисейских полях в Париже.

Убедить за пятнадцать минут



Многие французские телезрители с интересом ждали решающего, третьего раунда дебатов кандидатов в президенты, однако руководство государственной телерадиокомпании France Televisions пришло к выводу, что "политический спектакль" — это не то, что нужно избирателям за три дня до голосования. В результате эфир прошел в формате "быстрого свидания": каждый из кандидатов по очереди в течение 15 минут отвечал на вопросы ведущих.

"Дебаты — это великолепно. Это "панчлайны" (англ. punchline — ключевая мысль, концовка), это меткие фразы, это позы и так далее. Но только в четверг, за три дня до голосования, граждане нуждаются отнюдь не в этом: им нужно получить последние пояснения по программам, нужно ответственное поведение кандидатов, которое успокоит страсти", — заявил ранее представитель France Televisions Мишель Фильд.

Очередность выступлений определил жребий. По окончании серии интервью все кандидаты получили возможность резюмировать сказанное, выступив с "последним словом". Таким образом, никакого "лобового столкновения" претендентов на высший государственный пост не произошло.

С начала телепередачи прошло чуть больше часа, когда стали поступать первые сообщения о нападении на сотрудников полиции в столице. В результате выступления некоторых кандидатов, очевидно, получились не такими, как было запланировано, а вопросы во второй части эфира в большей степени сместились в область борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности граждан страны.

Победить ИГ*

Так, по словам одного из лидеров предвыборных опросов, бывшего министра экономики Эммануэля Макрона, угроза терактов во Франции "останется частью повседневной жизни французов в ближайшие годы". Говоря о международной ситуации, он подчеркнул готовность противостоять терроризму как на национальной территории, так и за ее пределами, в частности, в Сирии, поскольку теракты на французской территории были спланированы "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ракке. Говоря о Сирии, он также приветствовал ракетные удары США и заявил, что в случае его избрания Франция присоединится к практике нанесения точечных ударов "для уничтожения складов химического оружия (президента Сирии) Башара Асада".

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выразила мнение, что французские власти не сделали всего необходимого для защиты граждан. "Наши правоохранительные органы ждут от нас не сострадания. Им нужны средства для защиты, для борьбы с этой огромной опасностью, которую представляет исламский терроризм. Я не хочу, чтобы мы привыкали к этой угрозе. Я не хочу, чтобы мы говорили нашей молодежи, что она будет жить в условиях ежедневной и продолжительной опасности. Нам нужно реализовать план атаки против исламского терроризма. Это касается, в частности, охраны границ, но также необходимо бороться с корнем проблемы — радикальной идеологией, которая долгое время распространялась на территории нашей страны. Прошло время наивности и попустительства, нужны трезвость взглядов, смелость и решительность", — сказала глава Нацфронта.

В свою очередь кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что борьба с терроризмом в ближайшие годы будет абсолютным приоритетом следующего президента Франции. "Необходима международная коалиция для уничтожения всех тоталитарных движений, которые стоят у истоков насилия. Конечно, "Исламского государства", но также и других: "Боко Харам" в Африке, "Талибан" в Афганистане", — сказал он.

По мнению Фийона, реальной международной коалиции сейчас не существует, поскольку с одной стороны находятся страны Запада, с другой — Россия. Экс-премьер убежден, что без участия РФ, без диалога с Ираном и другими странами победить террористов нереально.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

Продолжать или нет?

В завершение дебатов Фийон заявил, что в оставшееся до первого тура время будет неправильно продолжать проведение предвыборных мероприятий. "Я полагаю, что с учетом контекста мы не должны сегодня и завтра продолжать предвыборную кампанию, поскольку нужно проявить солидарность с полицейскими: убитым, ранеными, теми, кто рискует своими жизнями, а также с нашими гражданами, которые становятся все сильнее обеспокоены этими атаками", — сказал экс-премьер. Он также сообщил, что отменил запланированные на пятницу предвыборные поездки.

Отменила свои предвыборные мероприятия и Марин Ле Пен. Ожидается, что утром она выступит со специальным заявлением в штабе Нацфронта.

Напротив, основатель движения "Непокорившаяся Франция", представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон не отказался от запланированного на вечер пятницы выступления вместе с генеральным секретарем испанской левой партии Podemos Пабло Иглесиасом. По его словам, не стоит останавливать демократический процесс: напротив, нужно показать, что насилием нацию не запугать.

Такую же позицию занял кандидат от правящей Соцпартии, бывший министр образования Бенуа Амон. "Было бы серьезной ошибкой поддаться страху и отложить демократические дебаты. Просто тон кампании должен измениться, он будет более сдержанным и официальным. Ничего нет хуже, чем отступить перед угрозой", — сказал он.

Команда Макрона в ночь на пятницу решения о продолжении кампании не приняла.

Матч на четверых



За три дня до выборов шансы на выход во второй тур сохранили четыре кандидата. Так, согласно опросу исследовательской компании Ifop, за Макрона готовы проголосовать 24% избирателей, за Ле Пен — 22,5%. Третьим с 19,5% следует Фийон, а замыкает четверку фаворитов Меланшон — 18,4%. Кандидат-социалист Амон идет лишь пятым — 7% голосов. Участие в опросе, проведенном по заказу телеканала Cnews, журнала Paris Match и Sud Radio в период с 17 по 20 апреля, приняли 2810 французов, внесенных в списки избирателей.

Стоит отметить, что динамика роста популярности Макрона и Ле Пен в последние пару недель шла на убыль, тогда как Фийон сумел несколько исправить ситуацию, в которой оказался из-за скандала с якобы фиктивным трудоустройством своей супруги, а Меланшон набрал баллов благодаря ярким выступлениям на публике. Все это, с учетом весьма высокой доли неопределившихся избирателей, позволяет наблюдателям на выборах допускать сюрпризы: пара финалистов может быть практически любой.

Первый тур президентских выборов пройдет в это воскресенье. Имя нового президента Франции станет известно двумя неделями спустя.