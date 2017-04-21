Ле Пен теряет популярность за два дня до выборов во Франции, показал опрос

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен незначительно теряет позиции в рейтинге популярности кандидатов в президенты за два дня до первого тура президентских выборов во Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон сохраняет лидерство, свидетельствуют данные опроса компании Elabe, обнародованные в пятницу.

Согласно результатам опроса, Макрона в первом туре выборов готовы поддержать 24% избирателей, Ле Пен – 21,5%, это на 0,5 ниже, чем три дня назад. О поддержке экс-премьера Франции Франсуа Фийона заявили 20% опрошенных, за лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона свой голос готовы отдать 19,5%. По сравнению с результатам трехдневной давности политики улучшили свой результат – на 0,5% и 1,5% соответственно.

Опрос, участие в котором приняли 1,5 тысячи человек, проводился 19-20 апреля, еще до стрельбы в центре Парижа, в результате которой погиб один полицейский.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.