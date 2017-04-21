В США арестовали 10-летнего мальчика-аутиста

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция Флориды надела наручники на 10-летнего мальчика, страдающего АУТИЗМОМ, прямо в школе, сообщает газета Washington Post.

Как заявили в полиции, причиной задержания мальчика стало его агрессивное поведение. В октябре 2016 года Джон Бенджамин Хейгуд ударил своего профессионального педагога, который занимался с ребенком после того, как у мальчика диагностировали "аутизм". После этого школьник не ходил на занятия, однако 12 апреля его вызвали в школу для сдачи общего экзамена, где его узнал пострадавший педагог и сообщил в полицию.

Мать мальчика-аутиста снимала на видео, как сотрудники правоохранительных органов надели наручники на мальчика и повели в машину. Школьник был в панике, просил не дотрагиваться до него и кричал.

Мать ребенка сообщила полицейским, что он страдает "аутизмом" и сильно напуган. Она также попросила поехать с ними в отдел, на что получила отказ.

Газета сообщает, что мальчик провел под стражей целую ночь.