В Сербии утвердили победу Вучича на выборах президента с результатом 55,08%

БЕЛГРАД, 21 апр – РИА Новости. Республиканская избирательная комиссия Сербии опубликовала итоговые данные выборов президента страны 2 апреля, убедительную победу на которых одержал глава правительства Александр Вучич.

Согласно итоговым данным, он набрал 55,08% (2 миллиона 12 тысяч 788 голосов). Поскольку барьер в 50% был преодолен в первом туре, второй круг выборов не состоялся. Мандат действующего президента Томислава Николича истекает 31 мая, дата инаугурации нового президента еще не объявлена.

Всего на президентский пост претендовали 11 кандидатов. Следом за Вучичем финишировали бывший омбудсмен Сербии Саша Янкович — 16,36% (597 тысяч 728 голосов), политик-пародист Лука Максимович — 9,43% (344 тысяч 498 голосов) и бывший председатель Генеральной ассамблеи ООН Вук Еремич — 5,66% (206 тысяч 676 голосов). Пятерку замкнул лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель с 4,48% (163 тысячи 802 голоса).

Далее расположились политики Бошко Обрадович — 2,29% (83 тысячи 523 голоса), Саша Радулович — 1,41% (51 тысяча 651 голос), Милан Стаматович — 1,15% (42 тысячи 193 голоса), Ненад Чанак — 1,12% (41 тысяча 70 голосов), Александр Попович — 1,04% (38 тысяч 167 голосов) и Мирослав Парович — 0,32% (11 тысяч 540 голосов).

Еще 1,66% бюллетеней признаны недействительными. Выборы президента Сербии не имеют порога явки, которая в этот раз составила 54,34% или три миллиона 654 тысячи 14 человек. Президент Сербии избирается сроком на пять лет.