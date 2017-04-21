Мадуро требует расследования против лидера венесуэльской оппозиции

МЕХИКО, 21 апр – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросить начать расследование в отношении лидера оппозиции, губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса в связи с его обвинениями в адрес правительства в гибели молодой девушки в ходе протестов в штате Тачира.

"Я разрешил подать иск, жалобу в защиту чести людей, которые были обвинены", — приводит канал Globovision заявление Мадуро.

В минувшую среду по всей стране состоялись крупный марш оппозиции и марш сторонников президента Мадуро. При этом были убиты три человека, правозащитники сообщили о задержании 565 человек, из которых 334 остаются под стражей. В четверг по призыву Каприлеса оппозиция вновь вышла на улицы венесуэльских городов.

Сам Каприлес уже ответил в своем микроблоге в Twitter на заявления Мадуро, пригрозив президенту Международным уголовным судом в Гааге.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.