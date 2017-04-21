СМИ: сотрудница МВД США оставила заряженное оружие в туалете самолета

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сотрудница Федеральной службы воздушных маршалов США, входящей в министерство внутренних дел, оставила заряженное служебное оружие в туалете самолета, направлявшегося из Манчестера в Нью-Йорк, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Инцидент на борту американской авиакомпании Delta произошел 6 апреля, однако известно о нем стало только в четверг. По данным источников издания, оружие заметил один из пассажиров, передал его члену экипажа, который, в свою очередь, вернул его владелице.

Администрация безопасности на транспорте США заявила, что ей известно о случившемся, однако никаких комментариев по этому поводу представители ведомства давать не будут. В ведомстве отметили, что "изучают обстоятельства инцидента".