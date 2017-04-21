Страны Латинской Америки осудили насилие в Венесуэле

МЕХИКО, 21 апр – РИА Новости. Девять стран Латинской Америки выступили в четверг с совместным заявлением, осуждающим насилие в ходе массовых акций протеста в Венесуэле.

"Правительства Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Парагвая, Перу и Уругвая энергично осуждают насилие, которое было развязано в Венесуэле, и сожалеют о потере человеческих жизней", — говорится в тексте совместного заявления, распространенного мексиканским МИД.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

В минувшую среду по всей стране состоялся крупный марш оппозиции и марш сторонников президента Николаса Мадуро. При этом были убиты как минимум три человека, правозащитники сообщили о задержании 565 человек, из которых 334 остаются под стражей. В четверг по призыву одного из главных лидеров оппозиции Венесуэлы, губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса оппозиция вновь вышла на улицы венесуэльских городов.

Страны Латинской Америки отметили, что присоединяются к призыву генсека ООН принять конкретные меры по снижению поляризации общества и созданию необходимых условий для решения задач, стоящих перед страной на пользу венесуэльского народа.

"Крайне важно, чтобы братская боливарианская республика Венесуэла снова встала на путь демократии, а правительство определило сроки по соблюдению графика проведения выборов, освобождению политических заключенных и гарантированию разделение конституционных властей", — говорится в заявлении.