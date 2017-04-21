Трамп в пятницу подпишет указ о снижении налогового бремени

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ о снижении налогового бремени, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

Кроме того, Трамп подпишет два меморандума, предписывающие пересмотр финансового корпоративного контроля.

"Меморандум попросит министра казначейства пересмотреть (деятельность) Уполномоченной ликвидационной комиссии и Совета по надзору за финансовой стабильностью, оба из которых являются частью закона Додда-Франка, введенного в действие администрацией президента Барака Обамы после финансового кризиса 2008-2009 годов", — сообщает агентство.