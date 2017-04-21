В Канаде при крушении сошедших с рельсов вагонов погибли два человека

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Два вагона с бревнами сошли с рельсов на канадском острове Ванкувер и обрушились на находившихся рядом работников, два человека погибли, трое получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в четверг в городе Восс (Woss) в зоне, через которую перевозят не присоединенные к локомотиву вагоны. Как сообщил представитель полиции Тэмми Дуглас (Tammy Douglas), рабочие оказались заблокированы в результате схода незакрепленных вагонов с рельсов.

Проводится расследование происшествия.