Президент Венесуэлы заподозрил телефонную компанию в заговоре

МЕХИКО, 21 апр – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен потребовать расследования в отношении телефонной компании Movistar (принадлежит испанской Telefonica) в связи с ее возможным участием в кампании оппозиции, организующей массовые акции протеста в стране.

По данным Мадуро, Movistar в день протестов 19 апреля каждые два часа рассылала уведомления с призывами присоединяться к акциям, сообщает министерство связи и информации Венесуэлы.

Президент страны также отметил, что, по его данным, для организации массовых уличных выступлений было затрачено примерно 100 миллионов долларов, в том числе для распространения информации через СМИ.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

В минувшую среду по всей стране прошли крупный марш оппозиции и марш сторонников президента Мадуро. При этом были убиты как минимум три человека. В четверг по призыву одного из главных лидеров оппозиции Венесуэлы, губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса оппозиция вновь вышла на улицы венесуэльских городов. На ближайшую субботу оппозиция запланировала так называемый "Марш молчания", целью которого является собраться у представительств епископской конференции Венесуэлы, а на понедельник намечено перекрытие основных автомагистралей, сообщил оппозиционный депутат Фредди Гевара.