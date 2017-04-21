Главу Колумбии вызвали для дачи показаний по делу Odebrecht

МЕХИКО, 21 апр – РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос вызван для дачи показаний по делу о возможном финансировании своей предвыборной кампании бразильским строительным гигантом Odebrecht.

Еще в марте Сантос принес извинения избирателям за использование средств Odebrecht в предвыборной кампании. Ранее генеральная прокуратура Колумбии сообщила, что Odebrecht, вовлеченная в крупный коррупционный скандал, финансировала предвыборную кампанию Сантоса. По данным ведомства, речь шла о выделении не менее 3,6 миллиона долларов на кампании Сантоса и еще одного экс-кандидата на пост главы страны Оскара Ивана Сулуаги.

По сообщению радио W, аудиенция в национальном избирательном совете назначена на утро 8 мая этого года. Там Сантос должен будет изложить свою версию событий. В то же время совет сообщил, что с учетом статуса Сантоса как главы государства ему не обязательно лично присутствовать для дачи показаний, и он может заранее письменно ответить на вопросы, которые ему будут заданы.

Правоцентрист Сантос пришел к власти в Колумбии в 2010 году. В 2014 году он был переизбран на второй срок. Известен как сторонник мирных соглашений с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), став инициатором мирного процесса, который завершился подписанием соглашения о мире в конце 2016 года и начавшимся разоружением группировки. За это в прошлом году был удостоен Нобелевской премии мира.