Макрон после стрельбы в Париже отменил поездку в два города

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон после стрельбы в Париже отменил в пятницу поездку в Руан и Аррас в рамках своей предвыборной кампании, сообщает агентство Франс Пресс.

"Учитывая ситуацию и необходимость мобилизации сил правопорядка для обеспечения безопасности наших сограждан, я решил отменить публичные мероприятия в рамках последнего дня своей кампании в Руане и Аррасе", — цитирует агентство коммюнике политика. Макрон подчеркнул, что намерен выступить с заявление в пятницу днем.

Ранее свои предвыборные мероприятия в пятницу отменили лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-премьер Франции Франсуа Фийон.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.