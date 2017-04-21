СМИ: Абэ сократит европейское турне, посетив только Россию и Великобританию

ТОКИО, 21 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сократит свое европейское турне, ограничившись визитами только в Россию и Великобританию, сообщила газета "Ёмиури".

Изначально планировалось, что с началом так называемой "Золотой недели", когда несколько государственных праздников и выходных дней идут подряд в календаре, Синдзо Абэ посетит Россию 27-28 апреля, затем направится в Великобританию, а оттуда в Норвегию, Данию, Финляндию и Швецию. Возвращение было запланировано на 3 мая. Однако из-за осложнения обстановки на Корейском полуострове было решено сократить турне, ограничившись только Россией и Великобританией, сообщает издание.

Как пишет газета, во время визита в Россию Абэ встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы совместной экономической деятельности на южных Курилах, а также вопрос об облегчении посещений этих территорий японцами, проживавшими на островах до августа 1945 года.

Как ранее сообщал ранее МИД РФ, визит Абэ в Россию запланирован на третью декаду апреля.

С 6 апреля, когда КНДР провела очередное ракетное испытание, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главной для обсуждения в Японии.

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карлом Винсоном" в район Корейского полуострова, вызывают беспокойство в Японии и Южной Корее. Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры, предпринятые Штатами в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР. Япония потребовала от США обязательных предварительных консультаций при обсуждении вопроса о возможности превентивного удара.

Правительственный портал, на котором размещена информация о способах и средствах защиты, а также о путях эвакуации на случай террористической атаки или ракетного удара, в марте посетили 450 тысяч человек. Столько же просмотров сайта зафиксировано было и 15 апреля, когда КНДР отмечала 105-летие со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена, и были прогнозы, что она может осуществить ракетный пуск или ядерное испытание.