Группа депутатов японского парламента посетила храм Ясукуни

ТОКИО, 21 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Группа депутатов от разных фракций, объединенных в одну группу "Общество депутатов парламента за посещение храма Ясукуни" утром в пятницу посетила храм, который ассоциируется в странах Азии с милитаристским прошлым Японии, передает агентство Киодо.

Группа совершает ритуальные посещения храма три раза в год – на праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Летом прошлого года храм посетили 80 депутатов, в том числе и министры правительства Синдзо Абэ.

Посещение храма членами правительства Японии неизменно встречает резкую критику со стороны Китая и Южной Кореи, которые усматривают в этом возрождение милитаристского духа и имперских амбиций Японии.

В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.