США изучают данные о захвате активов General Motors в Венесуэле

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Представители США изучают информацию о незаконном захвате венесуэльскими властями завода и других активов корпорации General Motors (GM) в городе Васенсия, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя госдепартамента.

"Мы изучаем детали дела", — говорится в заявлении и.о. официального представителя госдепартамента Марка Тонера. По его словам, США надеются на "быстрое и прозрачное" разрешение дела.

Ранее корпорации General Motors (GM) заявила о незаконном захвате властями Венесуэлы своего завода в городе Васенсия. Согласно заявлению, "другие активы компании, такие как автомобили, были незаконно вывезены с ее объектов". GM отметила, что захват приведет к непоправимому ущербу для компании, ее 2678 рабочих, 79 дилеров и поставщиков, и пообещала обратиться в суд для защиты своих прав.

Министерство информации Венесуэлы не ответило на запрос агентства.

Ситуация в Венесуэле ухудшилась на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.