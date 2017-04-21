Джентилони: дружба между Италией и США основывается на борьбе с терроризмом

РИМ, 21 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Дружба между Италией и США основывается на совместных обязательствах в борьбе с терроризмом, заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони, находящийся с визитом в Вашингтоне.