США нашли основания для задержания Ассанжа, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Власти США подготовили официальные обвинения, чтобы добиваться ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами дела.

Расследование в отношении Ассанжа и WikiLeaks министерство юстиции США ведет с 2010 года, отмечает телеканал. Во время правления президента Барака Обамы генпрокурор и представители минюста установили, что будет непросто выдвинуть обвинения против Ассанжа, потому что не только портал WikiLeaks публиковал украденные документы дипломатической службы США.

Как отмечает телеканал, сторона обвинения полагает, что нашла способ продвинуться дальше в привлечении Ассанжа к ответственности. По данным телеканала, это связано с тем, что следователи обнаружили возможное доказательство того, что WikiLeaks сыграл активную роль в том, чтобы помочь экс-сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену обнародовать секретные документы.