СМИ: американские самолеты следят за возможным ядерным испытанием в КНДР

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США предпринимают активные действия по подготовке к возможному ядерному испытанию в КНДР, в частности с помощью самолетов-разведчиков, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации США.

Отмечается, что специальный самолет-разведчик США способен зафиксировать доказательства ядерного взрыва.

ВВС США, в свою очередь, заявили, что самолет, известный как WC 135, "был размещен во время обычной миссии на северо-востоке Азии", и "такие миссии были спланированы заранее".

"Мы ожидаем, что они (КНДР — ред.) это могут провести (ядерное испытание — ред.) в любое время, без какого-либо реального предупреждения", — цитирует NBS источников в разведсообществе США.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.