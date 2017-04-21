Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле

МЕХИКО, 21 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил в четверг обеспокоенность ситуацией в Венесуэле, где идут массовые акции протеста против и в поддержку президента Николаса Мадуро.

"Мы просим предпринять все усилия, чтобы снизить уровень напряженности и избежать новых столкновений", — приводит портал Universal заявление Гутерреш в Нью-Йорке.

Генсек ООН также призвал оппозицию и власти Венесуэлы вернуться к конструктивному диалогу.

По последним данным, в результате идущих с 4 апреля манифестаций в Венесуэле погибли уже девять человек, причем трое, в том числе военнослужащий национальной гвардии, были убиты в ходе манифестаций в минувшую среду.

Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

Глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро сообщил в четверг о задержании 565 человек только по итогам акций в среду. Из них 334 человека продолжают оставаться под стражей.