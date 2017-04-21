Фийон подчеркнул важность борьбы с терроризмом для будущего президента

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Борьба с терроризмом будет абсолютным приоритетом следующего президента Франции, заявил кандидат на высший государственный пост от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон после сообщений о нападении на сотрудников полиции на Елисейских полях в Париже.

"Борьба c терроризмом будет абсолютным приоритетом следующего президента Франции", — заявил Фийон в эфире телеканала France 2.

Он отметил, что детали нападения в Париже еще предстоит установить, однако, согласно предварительной информации, это похоже на очередной теракт.

Фийон вновь подчеркнул необходимость сделать все для борьбы с исламским терроризмом, для чего он считает нужным широкое международное сотрудничество, и не только с США, но с Россией, Ираном и другими странами.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.

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