Трамп заявил, что надеется на скорое проведение реформы здравоохранения

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что надеется на скорое принятие закона о реформе здравоохранения, а также на положительный исход голосования в конгрессе США по вопросу о финансировании правительства.

В ходе совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Италии Паоло Джентилони журналисты спросили у американского лидера, какой из двух законопроектов, которые, предположительно, могут быть рассмотрены в конгрессе на следующей неделе, для него важнее.

"Я хотел бы получить оба", — отреагировал Трамп. По его словам, власти США "очень хорошо продвигаются по принятию законопроекта о реформе здравоохранения". Он отметил, что "это будет прекрасный план, прекрасное здравоохранение, и мы получим его скоро".

"Я хотел бы сказать, что это произойдет на следующей неделе. Но в любом случае я уверен, что мы получим его очень скоро", — сказал президент.

Касаясь вопроса о финансировании правительства, Трамп отметил, что "мы хотим, чтобы наше правительство работало".

Трамп отозвал ранее предложенный им план по реформированию системы здравоохранения после того, как стало очевидно, что документ не получит достаточной поддержки в конгрессе США.