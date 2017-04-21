Трамп заявил, что надеется на скорое проведение реформы здравоохранения

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что надеется на скорое принятие закона о реформе здравоохранения, а также на положительный исход голосования в конгрессе США по вопросу о финансировании правительства.
"Я хотел бы получить оба", — отреагировал Трамп. По его словам, власти США "очень хорошо продвигаются по принятию законопроекта о реформе здравоохранения". Он отметил, что "это будет прекрасный план, прекрасное здравоохранение, и мы получим его скоро".
"Я хотел бы сказать, что это произойдет на следующей неделе. Но в любом случае я уверен, что мы получим его очень скоро", — сказал президент.
Трамп отозвал ранее предложенный им план по реформированию системы здравоохранения после того, как стало очевидно, что документ не получит достаточной поддержки в конгрессе США.