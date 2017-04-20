Взрывотехники проверяют автомобиль напавшего на полицейских в Париже

Ситуация на месте стрельбы на Елисейских полях в Париже

Ситуация на месте стрельбы на Елисейских полях в Париже

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Взрывотехники проверяют автомобиль преступника, открывшего в четверг вечером огонь по полицейским на Елисейских полях в Париже, сообщает в четверг МВД Франции.

"Взрывотехники проводят проверку автомобиля автомобиля нападавшего", — говорится в сообщении в аккаунте МВД в сети Twitter.

Ранее стало известно, что на Елисейских полях в Париже произошла перестрелка, в результате которой погибли двое полицейских, еще один получил ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

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