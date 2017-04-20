Ле Пен выразила слова поддержки полицейским после атаки в Париже

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выразила слова поддержки правоохранительным органам Франции после нападения на полицейских в Париже.

"Мои эмоции и солидарность с нашими силами правопорядка, снова ставшими мишенью", — написала Ле Пен в своем Twitter.

Émotion et solidarité pour nos forces de l'ordre, à nouveau prises pour cible. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 апреля 2017 г.

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Ранее стало известно, что на Елисейских полях в Париже произошла перестрелка, в результате которых погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.