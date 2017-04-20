Число погибших полицейских при перестрелке в Париже возросло до двух

Ситуация на месте стрельбы на Елисейских полях в Париже

Ситуация на месте стрельбы на Елисейских полях в Париже

РИА НОВОСТИ — ЧИСЛО ПОГИБШИХ ПРИ ПЕРЕСТРЕЛКЕ В ЦЕНТРЕ ПАРИЖА ПОЛИЦЕЙСКИХ ВОЗРОСЛО ДО ДВУХ, ВТОРОЙ РАНЕНЫЙ СОТРУДНИК СКОНЧАЛСЯ – АГЕНТСТВО СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИК