Появилось видео с места стрельбы в центре Парижа

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Агентство Sputnik Франция опубликовало видео с места перестрелки в районе Елисейских полей в Париже, при которой погиб полицейский.

На записи видно, что на месте происшествия дежурят силовики — они держат оружие наготове. Над Елисейскими полями летает вертолет. К месту подъехали несколько автомобилей полиции.

Video shows heavy police activity in #paris after shooting of police. pic.twitter.com/q9Zos65DRE — News Alert (@NewsAlertWorld) April 20, 2017

Ранее стало известно, что при перестрелке в центре французской столицы погиб один страж порядка, еще один сотрудник правоохранительных органов был ранен. По данным СМИ, в нападении участвовали двое преступников, один из них был ликвидирован, второму удалось скрыться.

В Париже продолжается спецоперация по поиску злоумышленника. Правоохранительные органы допускают, что стрельба была терактом.