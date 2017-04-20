В центре Парижа произошла вторая перестрелка

Ситуация на месте стрельбы на Елисейских полях в Париже

Ситуация на месте стрельбы на Елисейских полях в Париже

РИА НОВОСТИ — ЕЩЕ ОДНА ПЕРЕСТРЕЛКА ПРОИЗОШЛА В ЦЕНТРЕ ПАРИЖА РЯДОМ С ЕЛИСЕЙСКИМИ ПОЛЯМИ – АГЕНТСТВО СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ В ПОЛИЦИИ