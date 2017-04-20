Чижов: Россия не вмешивалась в процесс президентских выборов во Франции

ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Россия не вмешивалась в процесс президентских выборов во Франции, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу Би-Би-Си.
По его словам, это продолжение волны антироссийской риторики, распространившейся через Атлантику из США в Европу. Такая риторика негативно отражается не только на России, но на тех странах, о вмешательстве во внутреннюю политику которых, идет речь, "включая их демократические процедуры и процессы", подчеркнул Чижов.
Команда кандидата в президенты Франции Макрона в феврале заявила, что ряд российских СМИ и российские хакеры пытаются повлиять на результаты предстоящих выборов, сообщая "фейковые" новости и совершая компьютерные атаки, исходящие из России.
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.