Чижов: Россия не вмешивалась в процесс президентских выборов во Франции

ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Россия не вмешивалась в процесс президентских выборов во Франции, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу Би-Би-Си.

Отвечая на вопрос ведущей передачи HARDtalk, правда ли то, что Россия вмешивается в демократический процесс выборов во Франции, российский постпред ответил: "Конечно, нет".

По его словам, это продолжение волны антироссийской риторики, распространившейся через Атлантику из США в Европу. Такая риторика негативно отражается не только на России, но на тех странах, о вмешательстве во внутреннюю политику которых, идет речь, "включая их демократические процедуры и процессы", подчеркнул Чижов.

Ведущая попросила объяснить факты "сотен, если не тысяч атак", исходящих от компьютеров в РФ, в ходе президентской кампании, о которых ранее заявлял кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. "В современном мире вы не можете быть уверены, откуда исходили атаки, нет технических возможностей все отследить. И это не является веским доказательством", — заявил Чижов, добавив, что достаточных доказательств указанных атак приведено не было.

Команда кандидата в президенты Франции Макрона в феврале заявила, что ряд российских СМИ и российские хакеры пытаются повлиять на результаты предстоящих выборов, сообщая "фейковые" новости и совершая компьютерные атаки, исходящие из России.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.