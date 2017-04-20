Меланшон изменит внешнюю политику Франции в случае избрания президентом

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Лидер движения "Непокорившаяся Франция", представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон в случае победы на президентских выборах намерен переориентировать внешнюю политику Франции, развивая диалог со всеми странами и добиваясь мира, а не войны.

"Вы правы. Я за независимую Францию, которая будет лидером в борьбе за мир, будет серьезно ориентирована на ООН — единственную организацию, в которой представлены все нации. Поэтому я против G8, G20 и других подобных клубов для богатых, которые устанавливают свои законы в мире", — заявил Меланшон в эфире телеканала France 2 в ответ на вопрос о том, что США и страны Запада традиционно выступают союзниками Франции, и действительно ли он намерен централизовать позиции, в частности, развивая диалог с РФ.

Кандидат вновь заявил, что в случае избрания главой государства намерен вывести Францию из НАТО, потому что это военный альянс, созданный в годы холодной войны, и потому что условия там диктуют США.

"Я не вижу для Франции ни господ, ни врагов. Ни россияне, ни американцы, ни китайцы не будут нашими господами, по крайней мере, если я буду у власти. Они также не будут нашими врагами, потому что Франция всегда строила отношения с нациями, а не с режимами или личностями", — сказал Меланшон.

Говоря об ООН, политик также отметил, что современная позиция США угрожает Организации, поскольку американцы то тут, то там сокращают финансирование, ослабляя институты ООН.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.