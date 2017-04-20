СМИ: власти Германии пользуются тяжелой болезнью жены Турчинова

Александр Турчинов во время сессии парламента в Киеве

Александр Турчинов во время сессии парламента в Киеве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Власти ФРГ получают всю необходимую информацию о внутриполитической ситуации на Украине от секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова, пользуясь тем, что супруга политика уже долгое время находится на лечении в одной из немецких клиник, сообщают украинские "Вести" со ссылкой на неназванный источник.

Как пишет издание, сбором данных занимаются сотрудники ведомства федерального канцлера. Прежде всего их интересуют детали социально-политической ситуации в стране, а также вопросы обороны и экономическая статистика.

Как рассказал "Вестям" источник в окружении политика, супруга секретаря СНБО лечится в ФРГ от онкологического заболевания.

Ранее СМИ сообщили о том, что Турчинов был замечен в онкоцентре в немецком Фридрихсхафене.