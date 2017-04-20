В МИД Черногории заявили, что антироссийских настроений в стране нет

БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Черногории отвергло в четверг мнение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о нагнетании антироссийских настроений властями республики, сообщило внешнеполитическое ведомство в Подгорице.

Официальный представитель МИД России заявила на брифинге в четверг, что в Черногории на фоне ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО складывается неблагоприятная для россиян обстановка, возможны провокации в отношении граждан РФ. Дипломат добавила, что насаждение русофобии — всецело на совести правящей коалиции Черногории.

"Не зафиксировано ни одного случая того, чтобы российский бизнесмен или турист пережил неприятности в Черногории. В нашем государстве также не существует никакого враждебного отношения к российскому народу. В этом могут удостовериться тысячи российских граждан, которые и сегодня находятся в нашей стране", — говорится в сообщении МИД республики.

Министерство иностранных дел также отметило, что "все решения о будущем нашей страны, согласно Конституции, суверенно и самостоятельно принимает правительство и Скупщина (парламент) Черногории, нравится это Москве или нет". Таким образом официальная Подгорица коснулась темы запланированного на 28 апреля голосования в парламенте республики о вступлении в НАТО.

Черногорские власти также призвали руководство России "разрешать все неясности и моменты недопонимания в открытых и прямых разговорах".-0-