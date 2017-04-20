Российского посла пригласили на встречу в МИД Швеции

СТОКГОЛЬМ, 20 апр — РИА Новости. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев посетил МИД страны для обсуждения ряда вопросов, в том числе о якобы нарушениях прав гомосексуалистов в Чечне, сказала РИА Новости представитель МИД Лиза Кварфордт.

"Посол РФ был приглашен для встречи с первым заместителем министра иностранных дел Швеции Анникой Сёдер для обсуждения различных тем, среди которых был поднят вопрос о гомосексуалистах (в Чечне)", — сказала Кварфордт.

По ее словам, вопрос был поднят в связи с "имеющимися данными о том, что гомосексуалистов сажают в Чечне в тюрьму и что они подвергаются пыткам". Эта информация вызывает беспокойство правительства Швеции, подчеркнула она.

"Посол был вызван сегодня утром по упомянутому вопросу, и встреча прошла с первым замминистра иностранных дел Анникой Сёдер", — сообщили в посольстве РФ. Там также пояснили, что каких-либо дальнейших комментариев у посольства на данный момент нет.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорится о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. СМИ утверждает, что задержано более сотни мужчин, некоторые из них погибли. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал ложью публикацию в "Новой газете" и заявил, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

В свою очередь Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне.